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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«انتصار جديد».. كيف نجحت مصر في محاربة مرض الدرن؟

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:56 ص
مرض الدرن
مرض الدرن
هاني سميح
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أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا، عن انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر بنسبة 20% عام 2020، بواقع 12 حالة لكل 100 ألف شخص، ويندرج القضاء على وباء الدرن بحلول عام 2030 ضمن الغايات الصحية المحددة في أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

ويذكر أن عام 2019، شهد إصابة 1.2 مليون طفل بمرض الدرن حول العالم، ولا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة يشكل أزمة صحية، فهناك 95% من الوفيات تحدث في العالم الثالث، و75% من مرضى الدرن مصابون بالإيدز حاليًا في بعض الدول الأفريقية.

"الدستور" تواصلت في السطور التالية مع أحد أخصائيين علاج مرض الدرن، لتوضيح آليات العلاج التي ساهمت الدولة المصرية في توفيرها خلال الآونة الأخيرة، بهدف القضاء على أكبر قدر من نسب الإصابة بمرض الدرن في مصر.

في البداية، تحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن مرض السل بشكل عام، موضحًا أنه يعني بانحلال الجسم، وسُمي بالدرن‏ بسبب انتشاره على هيئة ميكروبات بطيئة التكاثر، فهي تتكاثر فى حوالي 18 ساعة، بخلاف أنواع البكتيريا الأخرى، التى تتكاثر فى 20 دقيقه فقط.


أضاف أيضًا، أنه مرض مزمن ينتج عن العدوى بميكروبات الدرن التى لا تُرى بالعين المجردة، ويبلغ طولها واحد ميكرومتر، أى حوالي جزء واحد من مليون جزء من المتر.

أما عن انتقال العدوى، أشار الطبيب إلى توغلها عبر الاستنشاق أثناء السعال، وأحيانًا ما ينتقل عن طريق الحليب الملوث بميكروب الدرن البقري، فالعدوى تتحول إلى سل نشط فى 10% من الحالات المصابة فقط.

"تظل عدوى المرض كامنة فى 90% من الحالات، وتنشط بمعدل 10% سنويًا حسب نقص المناعة في جسد المصاب"، أشار "بدران" إلى ضرورة التطعيم بمضاد المرض، فهو من أهم تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، بالرغم من الشكوك المستمرة التي تدور في أذهان الأمهات قبل استخدامه لأطفالهم.

شرح الطبيب طرق التطعيم: "يتم حقنه فى الكتف الأيسر مغ أول 40 يومًا من مولد الطفل، تاركًا علامة واضحة في الكتف بعد 6 أشهر من التطعيم بحد أقصى، وفي حالة عدم ظهور الندبة المتوقعة من التطعيم، يجرى على الفور اختبار درن، ويُعاد التطعيم مرة أخرى إذ كانت النتيجة سلبية".

وعبر عن مدى الفخر الذي يشعر به تجاه الجهد الكبير الذي بذلته الدولة المصرية، وبالأخص الأطقم الطبية، في محاربة وباء الدرن خلال الفترة الأخيرة، حتى يتم السيطرة عليه قبل انتشاره في مصر بشكل كبير.

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