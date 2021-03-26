ننشر دليل القنوات العارضة لمسلسلات شهر رمضان 2021 حيث يترقب العالم العربي متابعة أحدث الأعمال الدرامية التي تتنوع ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي وذلك خلال الموسم الرمضاني المقبل 2021، بمشاركة كبار نجوم الدراما.





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ونرصد عبر التالي القنوات العارضة للمسلسلات الأقوى خلال أيام الشهر الكريم وكانت كالتالي..قناة DMC تعرض كلًا من:- هجمة مرتدة (احمد عز - هند صبري)- موسى (محمد رمضان- سمية الخشاب)- لعبة نيوتن (منى زكي - محمد فراج - محمد ممدوح)-الملك (عمرو يوسف- صبا مبارك)- كل ما بنفترق (ريهام حجاج- ايتن عامر)قناة ON تعرض كلًا من:- الاختيار ٢ (كريم عبدالعزيز- احمد مكي)- نسل الأغراب (احمد السقا - امير كرارة)- نجيب زاهي ذركش (يحيى الفخراني - انوشكا)- كوفيد ٢٥ (يوسف الشريف- ايتن عامر) (١٥ حلقة)- بين السما والأرض (هاني سلامة- درة) (١٥ حلقة)قناة الحياة تعرض كلا من:- ضل راجل (ياسر جلال- نور)- النمر (محمد امام- هنا الزاهد)- عالم موازي (دنيا سمير غانم- عمرو وهبه- شيماء سيف) (١٥ حلقة)- أحسن أب (علي ربيع - احمد فتحي) (١٥ حلقة)- كل ما بنفترق (ريهام حجاج- ايتن عامر)قناة CBC تعرض كلًا من:- حرب أهلية (يسرا - باسل خياط- جميلة عوض)- اللي مالوش كبير ( ياسمين عبدالعزيز - احمد العوضي)- ضد الكسر (نيللي كريم - محمد فراج)- القاهرة كابول (خالد الصاوي- طارق لطفي- حنان مطاوع)قناة النهار تعرض:- بنت السلطان (روجينا - باسم سمرة)- الطاووس (جمال سليمان - سهر الصايغ)- المداح (حمادة هلال - نسرين طافش)- كله بالحب (زينة- احمد السعدني)- ولاد ناس (صبري فواز - وفاء صادق)وأخيرًا قناة MBC تعرض كلا من:- ملوك الجدعنة (مصطفى شعبان- عمرو سعد)- قصر النيل (دينا الشربيني- ريهام عبدالغفور)- خلي بالك من زيزي (امينة خليل - محمد ممدوح)- لحم غزال (غادة عبدالرازق- عمرو عبدالجليل).