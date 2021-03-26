عقد اليوم الأول من الرياضة الروحية للصوم الأربعيني المقدس بكنيسة القيامة

أقيم اليوم الأول من الرياضة الروحية، بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.وقال الأنبا باخوم المتحدث الأعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر: انه جاء ذلك بحضور صاحبي النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة.وتابع: بدأ اليوم بفقرة الترانيم من كورال الكنيسة، ورحب نيافة الأنبا باسيليوس بوجود نيافة الأنبا توماس عدلي، الذي ألقى الكلمة الروحية عن "حياة القديس يوسف".ومن جهته نظمت خدمة يسوع السجين بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، احتفالًا بعيد الأم لخادمات النشاط، وذلك تحت إشراف الأب بولس نصيف، والأب أبو الخير، مسؤولي الخدمة، وأقيمت فعاليات الاحتفال بنادي المهندسين بالمنيا الجديدة.