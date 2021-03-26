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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يتدافعون إلى النقد بأسرع وتيرة منذ أبريل 2000

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات التدفقات من بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، أن المستثمرين ضخوا 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، في أكبر دخول للتدفقات منذ أبريل 2020 وكثفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأمريكية المحمية من التضخم.

وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق.

وتعهد البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، ما يخشى المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.

كما ذكر بنك أوف أمريكا أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع، بواقع 1.4 مليار دولار، وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات قيمتها 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعًا.

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