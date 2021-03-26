يسرا طبيبة تجميل فى «حرب أهلية»

تظهر النجمة الكبيرة يسرا خلال شهر رمضان الكريم من خلال دور مختلف وجريء بأحداث مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، والذى قاربت على إنهاء تصويره.وتجسد يسرا خلال العمل قصة مريم، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، والتي تمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة."حرب أهلية" من بطولة يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج "العدل جروب"، ويعرض على "شاهد VIP" خلال شهر رمضان.