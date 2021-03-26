باكستان: تحذير لعاملين في الرعاية الصحية بفقدان وظائفهم بسبب لقاح كورونا

حذرت وزيرة في باكستان العاملين في مجال الرعاية الصحة من فقدان وظائفهم ما لم يحصلوا على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19).ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تشهد فيه باكستان زيادة مضطردة في أعداد الإصابات اليومية الجديدة وسط موجة ثالثة من الفيروس.وقالت وزيرة الصحة في إقليم السند الجنوبي، أزرا فضل بيتشوهو، في رسالة عبر الفيديو أمس الخميس: "يمكن أن تفقد وظيفتك إذا لم تحصل على التطعيم".وأضافت الوزيرة أن ما لايقل عن 33 ألفا و356 من إجمالي 142 ألفا و315 من العاملين المسجلين في مجال الرعاية الصحية بالإقليم لم يحصلوا على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.