زراعة الفيوم: تطبيق الزراعة التعاقدية في فول الصويا وعباد الشمس

صرح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه في إطار السعي نحو التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمّ الاتفاق على ما يخص التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس، سواء من حيث المساحات الزراعية المستهدفة في ضوء الكميات المطلوبة، أو سعر التوريد، لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية، حيث تحدد سعر الطن من دوارالشمس الزيتي 8500 جنيه، أما فول الصويا سعر الطن 8 آلاف جنيه حتى يستعد المزارعون لذلك ويحققوا الإستفادة من هذه الآلية.وأضاف، أن خطة الدولة خلال المرحلة القادمة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع فى الصناعات التحويلية والذي سينعكس إيجابيًا على سعر قنطار القطن، مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته، وأن الدولة تهتم بمحصول القطن العام الحالي 2021 مما يصب في مصلحة المزارعين.