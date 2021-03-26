بيونتك وفايزر تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الأطفال

بدأت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية دراسات على فعالية وسلامة لقاحهما المشترك المضاد لكورونا على الأطفال دون 11 عاما.وحتى الآن، حصل اللقاح الذي طورتاه الشركتان على موافقة مشروطة لاستخدامه مع المراهقين فوق 16 عاما.ويُجرى الآن تضمين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما في الدراسات.وأعلنت الشركتان اليوم أن أول الأطفال المشمولين بالدراسات تلقوا أول جرعة من اللقاح أمس الخميس.وبحسب البيانات، تشمل الدراسات أطفال أصحاء تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما.وإذا تم تأكيد السلامة والفعالية ووافقت السلطات على إجازة استخدامه بالنسبة لهذه الفئة العمرية، فقد يكون اللقاح متاحا للأطفال الأصغر سنا بحلول مطلع 2022.