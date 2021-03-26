الأمن العام يضبط 180 قطعة سلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام، باشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملاته الأمنية المكبرة، والتي نجحت في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 160 متهمًا، بينها 10 بنادق آلية، و33 بندقية خرطوش، و9 طبنجات.وأسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 79065 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6658 محكومًا عليهم، بينها 358 حكم جناية، و23427 حكم حبس جزئي.وتمكنت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية من ضبط 5 تشكيلات، ضمت 16 متهمًا، ارتكبوا 36 حادثًا متنوعًا وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 216 قضية مخدرات بإجمالي 232 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 21٫410 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9٫305 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫645 كيلو جرام.