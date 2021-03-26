إصابات فيروس كورونا في روسيا ترتفع إلى 4 ملايين و502 ألف

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، إلى 4 ملايين و502 ألف، بعد أن تم تسجيل 9167 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.كما سجلت روسيا حالات وفاة بفيروس كورونا 405 أشخاص، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 ألفًا و17 حالة.وكانت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أعلنت، أمس الخميس، عن بدء إنتاج اللقاح الروسي الثالث المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيفاك" في مركز تشوماكوف لأبحاث وتطوير العقاقير المناعية الحيوية.