ضبط عاطل وزوجته بمنطقة الزاوية الحمراء أكرها نجارا على توقيع إيصالات أمانة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عاطل وزوجته بمنطقة الزاوية الحمراء، لقيامهما بإكراه نجارعلى توقيع إيصالات أمانة، وحرر محضر بالواقعة.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من نجار، مقيم بدائرة القسم بتضرره من عاطل "له معلومات جنائية " وزوجته "مقيمة بذات العنوان"، لقيامهما باستدراجه للشقة محل سكنهما بدعوى القيام ببعض أعمال النجارة بمسكنهما واحتجازه داخل الشقة وإكراهه على توقيع 10 إيصال أمانة على بياض والاستيلاء منه على (3 هاتف محمول، مبلغ مالي).وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط إيصالات الأمانة مُذيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.