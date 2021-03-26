وزير الأوقاف من بنى سويف: افتتاح 1050 مسجدا خلال 7 أشهر (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه سيتم افتتاح 50 مسجدا اليوم الجمعة، لترتفع عدد المساجد منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى 1050 مسجدا بجميع محافظات الجمهورية ما بين إنشاءات جديدة وإحلال وتجديد.جاء ذلك خلال لقاءه بالأئمة والدعاة بديوان عام محافظة بنى سويف بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قبيل التوجه لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز.وأوضح وزير الأوقاف أنه تم افتتاح 75 مسجدا بمحافظة بنى سويف خلال 7 أشهر بمعدل 10 مساجد شهريًا بمعدل مسجد كل 3 أيام، وتم التوجيه بفرش جميع المساجد التى تحتاج إلى فرش قبل شهر رمضان.