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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 110 أطنان قمامة من شوارع وقرى كفر شكر

الجمعة 26/مارس/2021 - 12:01 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة، بحملة نظافة عامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

أسفرت الحملة عن رفع 110 أطنان قمامة تقريبًا من الشوارع والطرق والصناديق الخاصة والمقالب الفرعية إلى المقلب الوسيط، ومنه إلى المقالب العمومية بمدينة الخانكة، وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم، نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن حملات النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية مستمرة على مدار اليوم، بهدف راحة وخدمة أهالينا المواطنين وحفاظًا على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا جميعًا نعمل على تقديم خدمات أفضل لأهالينا المواطنين فى شتى المجالات وحسن التعامل معهم فى إنهاء طلباتهم وخدماتها والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وتحسين الأوضاع المعيشية والتواصل معهم وحل مشكلاتهم وتلبية احتياجات لإشاعة الرضا بينهم.

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