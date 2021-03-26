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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تنظيم اللقاء التكويني الثاني لخدام كنائس الإيبارشية البطريركية بالقاهرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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نظم مكتب التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، اللقاء التكويني الثاني لخدام كنائس القاهرة، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون.

وقال الأنبا باخوم المتحدث الأعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر: أنه يهدف اليوم إلى استكمال تكوين الخدام والخدام المساعدين، وكذلك التعمق في مفهوم المشروع الرعوي الإيبارشي "كلمة الله"، كما يهدف اليوم إلى تدريب الخدام على الطرق التي تخدم الخدمة والمخدومين.

وتابع: يأتي ذلك بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، والأب ماجد مؤنس، والأب باسكوالي، وخدام كنائس القاهرة، وكورال "قلب يسوع" بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة.

مُضيفًا: بدأ اليوم بالقداس الإلهي، واحتوى اليوم على بعض اللقاءات التكوينية، الأول بعنوان "دور لقاء التعليم المسيحي في تقويم شخصية المخدوم، فيما كان اللقاء الثاني بعنوان "مقدمات الوصايا العشر"، هذا واختتمت اللقاءات التكوينية بلقاء "التناقضات في نصوص الكتاب المقدس".

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