أفضل 3 وصفات للمكرونة من «تيك توك»

1- باستا الفيتا



طريقة العمل:



2- باستا الفودكا الحارة



طريقة العمل:-



3- باستا كوينز



طريقة العمل



تعد المكرونة واحدة من الأطعمة التي تجمع جميع الأذواق، وجزء من متعتها هي الصلصة.وجمع موقع «pagesix» بتجميع أفضل وصفات المعكرونة من البرنامج الأكثر شهرة في الوقت الحالي «التيك توك»، من مكرونة الفيتا إلى صلصة جيجي حديد المفضلة.تمت مشاهدة هذا النوع من المكرونة إلى ما يقرب من 700 مليون مرة.المكوناتطماطم كرزية.زيت زيتونفيتا معكرونةملح وفلفل- ضع كل شيء (باستثناء المعكرونة) في طبق، مع جبنة الفيتا في المنتصف، يتبل ويخبز في فرن على 200 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة. يجب سلق المعكرونة بشكل منفصل وخلطها بمجرد أن تصبح الصلصة جاهزة، يمكنك أيضًا إضافة الثوم المفروم ناعمًا أو الريحان الطازج أو أشياء أخرى تستمتع بها.اشتهرت هذه الوصفة من قبل عارضة الأزياء جيجي حديد، التي نشرت مقطع فيديو لها وهي تصنعها على إنستجرام.المكوناتالمكرونةزيت زيتونفص ثوم صغيرنصف كوب من معجون الطماطمنصف كوب من الكريمةالملح والفلفل- يسخن نصف كوب زيت زيتون، يضاف مكعبات فص ثوم صغيرة، ويطهى حتى يصبح طريًا ومن ثم يُضاف نصف كوب من معجون الطماطم ويطهى حتى يصبح أغمق أو قليلًا بالكراميل.- أضف ملعقة كبيرة من الفودكا إذا كان لديك ويطهى حتى يتبخر تقريبًا أضيفي نصف كوب من الكريمة الثقيلة وملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر، ونستمر في التقليب حتى تمتزج، ومن ثم نضع الملح والفلفل ونرفع الصلصة عن الحرارة، ثم يتم سلق الباستا وعند الانتهاء نحتفظ بنصف كوب من ماء المعكرونة قبل التصفية، ونضيف الباستا نصف كوب من ماء المكرونة وملعقة كبيرة من المكرونة وملعقة كبيرة من الزبدة إلى القدر وقلبيهم على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة وتصبح الصلصة "متماسكة" ونصيف نصف كوب من جبن البارميزان.وصفة فيتوتشيني ألفريدو هي واحدة من أكثر الوصفات التي شُهدت على موقع التيك توك.المكوناتالمكرونةالزبدةجبن الباراميزان- قم بطهي المكرونة في مقلاة منفصلة أثناء بدء الصلصة، ثم نضع مقلاة على نار خفيفة مع إضافة المكرونة المطبوخة وعصا من الزبدة وحفنة من جبن البارميزان المبشور.- اخلطه واستمر في الإضافة حتى تصل إلى القوام الكريمي المثالي، يمكن أيضًا إضافة رقائق الفلفل الحار أو مكونات أخرى للتوابل.