رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفضل 3 وصفات للمكرونة من «تيك توك»

السبت 27/مارس/2021 - 12:40 ص
باستا
باستا
شيماء دهب
طباعة
تعد المكرونة واحدة من الأطعمة التي تجمع جميع الأذواق، وجزء من متعتها هي الصلصة.

وجمع موقع «pagesix» بتجميع أفضل وصفات المعكرونة من البرنامج الأكثر شهرة في الوقت الحالي «التيك توك»، من مكرونة الفيتا إلى صلصة جيجي حديد المفضلة.

1- باستا الفيتا
 تمت مشاهدة هذا النوع من المكرونة إلى ما يقرب من 700 مليون مرة.
المكونات
طماطم كرزية.
زيت زيتون
فيتا معكرونة
ملح وفلفل
طريقة العمل:
- ضع كل شيء (باستثناء المعكرونة) في طبق، مع جبنة الفيتا في المنتصف، يتبل ويخبز في فرن على 200 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة. يجب سلق المعكرونة بشكل منفصل وخلطها بمجرد أن تصبح الصلصة جاهزة، يمكنك أيضًا إضافة الثوم المفروم ناعمًا أو الريحان الطازج أو أشياء أخرى تستمتع بها.

2- باستا الفودكا الحارة
 اشتهرت هذه الوصفة من قبل عارضة الأزياء جيجي حديد، التي نشرت مقطع فيديو لها وهي تصنعها على إنستجرام.
المكونات
المكرونة
زيت زيتون
فص ثوم صغير
نصف كوب من معجون الطماطم
نصف كوب من الكريمة
الملح والفلفل

طريقة العمل:-
- يسخن نصف كوب زيت زيتون، يضاف مكعبات فص ثوم صغيرة، ويطهى حتى يصبح طريًا ومن ثم يُضاف نصف كوب من معجون الطماطم ويطهى حتى يصبح أغمق أو قليلًا بالكراميل.
- أضف ملعقة كبيرة من الفودكا إذا كان لديك ويطهى حتى يتبخر تقريبًا أضيفي نصف كوب من الكريمة الثقيلة وملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر، ونستمر في التقليب حتى تمتزج، ومن ثم نضع الملح والفلفل ونرفع الصلصة عن الحرارة، ثم يتم سلق الباستا وعند الانتهاء نحتفظ بنصف كوب من ماء المعكرونة قبل التصفية، ونضيف الباستا نصف كوب من ماء المكرونة وملعقة كبيرة من المكرونة وملعقة كبيرة من الزبدة إلى القدر وقلبيهم على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة وتصبح الصلصة "متماسكة" ونصيف نصف كوب من جبن البارميزان.


3- باستا كوينز
وصفة فيتوتشيني ألفريدو هي واحدة من أكثر الوصفات التي شُهدت على موقع التيك توك.
المكونات
المكرونة
الزبدة
جبن الباراميزان
طريقة العمل
- قم بطهي المكرونة في مقلاة منفصلة أثناء بدء الصلصة، ثم نضع مقلاة على نار خفيفة مع إضافة المكرونة المطبوخة وعصا من الزبدة وحفنة من جبن البارميزان المبشور.
- اخلطه واستمر في الإضافة حتى تصل إلى القوام الكريمي المثالي، يمكن أيضًا إضافة رقائق الفلفل الحار أو مكونات أخرى للتوابل.

موضوعات متعلقة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطارى سوهاج لـ114

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

أيام زمان

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: "قليل من الحب كثير من العنف".. رأفت الميهي وتفجير الواقعية!

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

احتفالية «يوم اليتيم» باليوجا والفن التشكيلي

معهد ترجمة الأدب الكوري ودار صفصافة يدشنان جائزة للمترجمين الشباب