حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

تباشر نيابة القاهرة الجديدة الكلية التحقيق في العثور على جثة "بودي جارد" مقتولا داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتورطين في الواقعة.وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض للتعذيب والطعن بسلاح أبيض ثم قتل بطلق ناري، وكلفت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.وكشفت المعاينة الأولية لمسرح الجريمة عن وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة لوجود كمية كبيرة من الدماء، وأمرت النيابة باستدعاء خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لرفع البصمات.كان تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا بالعثور على جثة شخص يعمل "بودى جارد" داخل شقة سكنية فى التجمع، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم فى الواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود شخص مقتول بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة شخص مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.