محافظة القاهرة تواصل أعمالها لإزالات الطريق الدائري بالبساتين

واصل حي البساتين من استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.وقام اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، بمتابعة أعمال الإزالات وقع المرافق من العقارات التي جار إزالاتها حسب خطة عمل أجهزة الحى.وتم تسليم مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات بمنطقة بير أم سلطان ومنطقة عزبة النصر في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة تسليم تعويضات أصحاب العقارات التي ستتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى، وتحت إشراف اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين.