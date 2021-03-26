أوكرانيا تعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون مع كندا

أعربت أوكرانيا عن رغبتها في تعميق التعاون بشكل أكبر مع كندا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.وقال رئيس البرلمان الأوكراني، دميترو رازومكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن البرلمان لطالما وافق على عدد من مشاريع القوانين لجذب الاستثمار الكندي على وجه الخصوص.وأضاف رازومكوف، عقب اجتماع عقده مع رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، عبر الإنترنت، أن كندا تظل أحد شركاء أوكرانيا الرئيسيين، مشيرا إلى دعمها لأوكرانيا في المنصات الدولية، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجيشين الأوكراني والكندي.وأكد رازومكوف أن التعاون بين البلدين سيكون أكثر فعالية عقب التغلب على جائحة فيروس كورونا.