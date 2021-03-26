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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: نفرض عقوبات ضد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:57 ص
جريدة الدستور
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أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن بلاده تفرض عقوبات ضد المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما تفرض الحكومة الصينية عقوبات ضد منتقديها.

وأدن "راب"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر" للتواصل الاجتماعي، محاولات الصين لإسكات من يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، سواء في الداخل أو الخارج، ومن بينهم نواب بريطانيون.

وطالب وزير الخارجية البريطاني الصين بأن تسمح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدخول إلى إقليم شينجيانج، إذا أرادت دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.

وقال: "بينما تنضم المملكة المتحدة إلى المجتمع الدولي لمعاقبة من ينتهك حقوق الإنسان، فإن الحكومة الصينية تعاقب منتقديها".

وشدد على أنه "إذا أرادت بكين دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج بمصداقية، فعليها أن تعطي للأمم المتحدة حق التحقيق في تلك المزاعم".

وكانت الصين أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية، ردا على عقوبات مماثلة فرضتها المملكة المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم: "قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات من الجانب البريطاني ممن ينشرون أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل ضار، وهم: توم توجندهات، إيان دنكان سميث، نيل أوبراين، ديفيد ألتون، تيم لوتون، نصرت غاني، هيلينا كينيدي، جيفري نايس، وجوان نيكولا سميث فينلي، ومجموعة أبحاث الصين، ولجنة حقوق الإنسان لحزب المحافظين، ومحكمة الويجور، ودوائر محكمة إسكس".

وأشار البيان إلى "أنه واعتبارا من اليوم، يمنع الأفراد المعنيون وأفراد أسرهم من دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو الصينية، وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين، وسيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم".

وتحتفظ الصين بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

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