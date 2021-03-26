قرينة رئيس بروندي تشيد بالجهود المصرية لتمكين المرأة

أشادت السيدة أنجيلينا ندايشيمي قرينة رئيس دولة بروندي، التى تزور مصر حاليًا، بالجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية للعمل على تمكين المرأة، خاصة أنها هى النواة الأساسية للأسرة والمجتمع، معربة عن فخرها بالعلاقة القوية التى تربط البلدين.جاء ذلك خلال زيارتها المجلس القومي للمرأة، وكانت في استقبالها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في كل المجالات وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.وأعربت قرينة رئيس بوروندي عن سعادتها بلقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وإتاحة الفرصة لها للتعرف عن قرب علي جهود وأنشطة المجلس والخدمات التي يقدمها للمرأة المصرية.وقالت إنها ترأس إحدى المؤسسات في بروندى التي تعد واحدة من أهم أهدافها هو تمكين المرأة والفتاة، مشيرة إلى أن الحكومة البروندية تساند وتدعم المرأة في كل المجالات، حيث تصل نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان البروندى إلى 40%، وهناك العديد من الوزيرات في دولة بروندي.وأكدت أن الدولة مهتمة بالنهوض بصحة المرأة البروندية على اختلاف أعمارها وفئاتها وتنفذ العديد من البرامج في سبيل تحقيق ذلك.ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة الأولى في بروندي في المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بقيادة وإرادة سياسية حكيمة تؤمن بها وتعمل على تذليل كل العقبات التى تواجهها، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المساند والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن حقوقها.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر حظيت بتكريم السيدات والأمهات المثاليات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكريم أمهات الأبطال من قبل السيدة الأولى.وقالت إن كلًا من مصر ودولة بروندي تجمعهما علاقات قوية، مشيرة إلى ضرورة العمل على المزيد من التعاون فيما يخص النهوض بالمرأة في كلتا البلدين.وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في كل المجالات، مستعرضة أهم الأنشطة والمشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين المرأة، التي يأتي من بينها مكتب شكاوى المرأة الذي يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات الشاكيات من خلال فروعه في مختلف المحافظات، وعبر الخط المختصر 15115.وأشارت إلى أن مصر تعد هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وإنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية.واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال اللقاء، ما تحقق في محور التمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة التى تتضمن ارتفاع نسبة تمثيلها بالبرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة الى25%، ومضاعفة رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ إلى ٢٠ سيدة لترتفع نسبتها إلى 14%؜، ووصلت أول امرأة منتخبةكوكيلة لمجلس الشيوخ.وأكدت أنه تم كسر السقف الزجاجي للمرأة لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى العديد من القوانين والتشريعات التي تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، منها تعديل قانون الميراث ببتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.ولفتت إلى أن مصر هي أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020، مشيرة إلي أن الرئيس السيسي أطلق في عام 2019 مبادرة " صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى " حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى 12 مليون سيدة مصرية.وفيما يتعلق بملف القضاء على ختان الإناث، أشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث استطاعت من خلال الحملات التي نفذتها في مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق 74 مليون اتصال توعوي على مدار سنتين.وعقب اللقاء، تفقدت انجيلينا ندايشيمى قرينة رئيس بروندي مركز تنمية مهارات المرأة، واطلعت على منتجات الحرف التراثية التي تم إنتاجها بأيادي سيدات مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة، للتعرف على طبيعة عمله وكيفية تلقي شكاوى السيدات والتعامل معها.