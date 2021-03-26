هل تقود منى زكي موكب ملكة المومياوات؟

كشفت مصادر مقربة من الفنانة منى زكي، مشاركتها في موكب المومياوات، لتكون ملكة الموكب التي ستتقدم ملوك وملكات مصر الـ22، في رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.وكشف المصدر للدستور، أن منى زكي ستكون هي النجمة الأساسية في العرض، لافتًا إلى أنها تقوم بعمل العديد من البروفات الخاصة بالحفل منذ فترة طويلة استعدادًا لهذا اليوم التاريخي.يذكر أن موعد نقل المومياوات الملكية، تحدد له الثالث من أبريل المقبل، ‏‎وسيصحب موكب المومياوات الملكية في نفس اليوم، افتتاح القاعة المركزية، وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.