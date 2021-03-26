اعتقال 4 فلسطينيين من القدس المحتلة والخليل

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من القدس المحتلة ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، ونقل أحدهم إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين آخرين بينهم وزير سابق من مدينة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.