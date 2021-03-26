غدًا.. افتتاح المؤتمر الدولى لكلية الشريعة والقانون

تفتتح كلية الشريعة والقانون بالقاهرة مؤتمرها الدولي: "المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية" الواقع والمأمول، وذلك غدًا السبت بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.وأوضح الدكتور ممدوح مبروك، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن بحوث المؤتمر مقسمة على أربعة محاور:المحور الأول: يتضمن المبادئ التي تقوم عليها الوثيقة في العقيدة والعبادات مشتمل على مبدأ حرية الاعتقاد والإيمان، مبدأ إعلاء قيمة الحوار، ومبدأ حرية التدين وممارسة شعائر العبادة، ومبدأ حماية دور العبادة.والمحور الثاني: ويتضمن المبادئ التي تقوم عليها الوثيقة في مجال الأخلاق والمعاملات، ويحتوي على مبدأ الكرامة الإنسانية، ومبدأ العفو والتسامح وعدم الإضرار بالغير، ومبدأ التعاون على البر ونشر روح المحبة والمودة، ومبدأ صون الآداب العامة وحماية القيم الأخلاقية، ومبدأ الاحترامِ المُتبادَلِ وقبول الآخر، ومبدأ الوفاء بالعقود والعهود.والمحور الثالث: ويتضمن المبادئ التي تقوم عليها الوثيقة في مجال القانون العام، وتشتمل على مبدأ وحدة الأصل البشري، ومبدأ حرية الفكر والابتكار، ومبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، ومبدأ نبذ العنف والإرهاب والتطرف والتعصب والعنصرية، ومبدأ حفظ النفس البشرية والعقل والعرض والمال.وأضاف أن المحور الرابع يتضمن المبادئ التي تقوم عليها الوثيقة في مجال القانون الخاص، ويحتوي على مبدأ حرية التقاضي وتحقيق العدالةغ الناجزة، ومبدأ حسن النية في المعاملات، ومبدأ احترام حقوق المرأة والطفل، ومبدأ احترام حقوق المسنين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة.مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في الفترة من 27 مارس وحتى 29 من الشهر ذاته.