المغرب يُلقي القبض على خلية تابعة لـ«داعش»



وأوضح أن المشتبه بهم الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و28 عامًا، تمت تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي داعش بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.



وأضاف أن الأبحاث الأولية أظهرت قيامهم «بعدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها»، إضافة إلى «تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر لتوفير الموارد والدعم اللوجستي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية».



وضبطت الشرطة في بيت المشتبه به الرئيسي أسلحة بيضاء وأجهزة معلوماتية ومبلغًا ماليًا بالعملة الأوروبية وأربعة جوازات سفر لأعضاء الخلية، وفق المصدر نفسه.



وأعلنت السلطات المغربية تكرارًا عن القبض علي خلايا موالية للتنظيم المتطرف، لكن المملكة بقيت عمومًا في منأى عن هجماته حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان إسكندينافيتان ذبحًا في ضواحي مراكش (جنوب) في عملية نفذها، وفق السلطات، موالون له من دون أن يعلن التنظيم تبنيها.



ومنذ عام 2002، فككت السلطات المغربية أكثر من 2000 خلية إرهابية، وألقت القبض على أكثر من 3500 شخص، وفق إحصائيات ومعطيات رسمية.



أعلنت السلطات المغربية أنها ألقت القبض على خلية من أربعة أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي كانوا يسعون «لتنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة»، بتنسيق مع أجهزة استخبارات أمريكية.وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان له، إنه تمكن من القبض علي الخلية الإرهابية، والتي تتألف من أربعة متشددين في مدينة وجدة (شرق) «يرتبطون بما يسمى تنظيم داعش».وأشار إلى أن العملية تمت «بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية».