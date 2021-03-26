طرح البوستر الرسمي لـ«خلي بالك من زيزو»

نشر الفنان محمد ممدوح البوستر الدعائي الخاص بمسلسله الجديد "خلي بالك من زيزو"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وظهر ممدوح بصحبة بطلة العمل أمامه الفنانة أمينة خليل، وذلك عقب يوم من طرحها لبوستر ظهرت فيه منفردة.وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الأسرة المصرية، بالإضافة إلى اهتمامات كل فرد من الأسرة وانشغالاته ومواجهاته، فضلًا عن دور المرأة في المجتمع.وتلعب أمينة خليل دور شابة تدرس في الجامعة تتعرف علي شريك حياتها وهو زميل لها في نفس الجامعة، ويجسده الفنان الشاب علي قاسم، ليتزوجا ثم يتعرضان لسلسلة من المشكلات، ويلعب الفنان محمد ممدوح دور محام يساند أمينة خليل لدى تعرضها للأزمات خلال أحداث المسلسل.يشارك بالبطولة كل من محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صبرى فواز، سلوى محمد علي، نهى عابدين ومحمد فراج، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.