جولة لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أعمال محور شينزو آبى

أجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.وواصلت أجهزة المنطقة الشرقية وحي شرق مدينة نصر استئناف أعمال الإزالات واللجان التنفيذية المختصة وقسم شرطة مدينة نصر وشرطة المرافق.وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل، وجار الاستكمال لتنفيذ المحور ولتسكينهم في مدينة المحروسة ٢ بواسطة أتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.