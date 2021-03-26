الخارجية الأمريكية تتدخل لبحث هدنة واتفاق سلام فى اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها الخاص لليمن تيم ليندركينج توجه، اليوم الجمعة، إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل قبول خطة وقف إطلاق النار باليمن، وإجراء محادثات بشأن تسوية الأزمة اليمنية.وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن زيارة ليندركينج للشرق الأوسط من المتوقع أن تشمل لقاءات مع قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.وأشارت الخارجية إلى أن مبعوثها لليمن والمبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث سيلتقيان بكبار القادة الإقليميين لمناقشة جهود التوصل لاتفاق سلام.