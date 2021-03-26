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منوعات

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
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قال الدكتور أشرف لطيف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن البدر في السماء سيكتمل بعد غد الأحد بعد غروب الشمس، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف باسم (قمر الدودة).

وأوضح "تادرس"، في تصريح لوسائل إعلام اليوم الجمعة، أن القمر سيبدو بدرًا للرائي وللعين المجردة بدءًا من غد وحتى 29 مارس الحالي، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون بعد غد الأحد.

وعن سبب تسمية هذا البدر بـ(قمر الدودة)، أوضح أن القبائل الأمريكية أطلقت على البدر هذا الاسم لارتباطه ببداية فصل الربيع، حيث غالبًا ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، وبالتالي تظهر ديدان الأرض على السطح.

ونصح الدكتور أشرف تادرس جميع المهتمين وهواة الفلك بالأخذ في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، مؤكدًا أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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