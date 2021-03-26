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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

في تذكاره.. محطات في حياة القديس لودجر الأسقف

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:13 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، بعيد القديس لودجـر الأسقف، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلًا: ولد عام 742م في أوتريخت بألمانيا، ولما كبر أرسله أبوه إلى القديس غريغوريوس تلميذ القديس بونيفاسيوس وخليفته في تدبير كنيسة أوتركتا ليتتلمذ له فقبله القديس غريغوريوس في ديره واجتهد في تربيته، وكان يتعجب من فضائله وسرعة تعلمه ورسمه شماسًا.

وتابع: كان هذا القديس يشرح ويفسر كل يوم الكتاب المقدس لتلاميذه ويقشف جسده بالصوم والصلاة والسهر ويلبس المسوح ويعمل أنواعًا أخرى من التقشف وكان حليمًا وديعًا نحو الفقراء والمحتاجين وقاسيًا شديدًا على الأغنياء المفتخرين بثروتهم، وعلى الخطأة المصرين على خطاياهم، مُضيفًا: وهكذا قضى أيام حياته بالأعمال الصالحة حتى رقد في الرب يوم 26 مارس عام 809.

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