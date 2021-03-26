اتحاد المقاولين يُخاطب الشركات لتنفيذ محطات الكهرباء وإنارة الأحياء بالعاشر

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة ذات الفئة الرابعة أعمال صيانة وتشغيل محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات ولتنفيذ أعمال وتشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الأحياء الـ11، 15، بمدينة العاشر من رمضان أحد المدن التابعة لهيئة والمجتمعات الجديدة.وفيما يخص الشروط المواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، موضحًا أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 25 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاحد الموافق 11 ابريل بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 27 ابريل المقبل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.