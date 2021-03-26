محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف في مستهل زيارته للمحافظة

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في مستهل زيارته لبني سويف اليوم الجمعة.وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف بعقد لقاء مع الأئمة والدعاة بديوان عام المحافظة قبيل التوجه لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز والتي ينقلها التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.