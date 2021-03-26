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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تنتظر شحنات جديدة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
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قال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، إنه تم توزيع الشحنات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، ومن المتوقع وصول شحنات جديدة قبل نهاية الشهر.

وأضاف نائب الوزير، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لوسائل إعلام روسية: "استلمنا المكونين الأول والثاني من لقاح سبوتنيك V، وقمنا بتوزيع هذه الدفعة، ونتوقع وصول دفعات جديدة قبل حلول نهاية الشهر".

وسمحت سلطات المكسيك الطبية باستخدام اللقاح الروسي، يوم 2 فبراير الماضي، ووصلت الدفعة الأولى للقاح في 22 فبراير، وبدأت حملة التطعيم بهذا المكون يوم 24 فبراير وانتهت يوم 5 مارس، ووصلت شحنة المكون الثاني إلى المكسيك يوم 10 مارس، وبدأت حملة التطعيم به اعتبارا من 17 مارس.

ووفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، وزعت السلطات 6.2 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لكوفيد، وتم استخدام اللقاح الروسي بين السكان الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما في المراكز السكنية، حيث تم تسجيل أعلى معدل وفيات بسبب كوفيد- 19.

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