خبير اقتصادي: تطبيق فلسفة موازنة «البرامج والأداء» رؤية استباقية

قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن أعداد موازنة العام المالي 20202021 في ظل تفشى جائحة كورونا وتأثيراتها المتزايدة والمتلاحقة على الأوضاع والافتراضات الاقتصادية والمالية. ومن ثم فقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة التي أرسلت لمجلس النواب في نهاية مارس 2020 التزامًا بنصوص الدستور المصري كما هي الى حد كبير ودون تغيير، لحين استشراف ووضوح الرؤية بـحيث يــتم إعــادة تــقديــر الموقـف بعد الـربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ثـم إجـراء التعديلات اللازمة بالـتنسيق الكامل مع مجلس الـنواب..وأوضح «السيد » فى تصريحات لـ«الدستور » أنه لمواجهة سلبيات الجائحة تم تخصيص حزمة مالية تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه، بهدف تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وتسريع عملية التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتضامن مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التصدي للأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.فيما يخص الملاح الأولية لموازنة العام المالي 2021- 2022، أشار الخبير الاقتصادي إلي أن عكست الملامح الأولية لموازنة العام المالي 20212022 مدي استجابة السياسات الاقتصادية الكلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، سواء على صعيد احتواء الجائحة مباشرة من خلال السياسات الصحية والتوسع في الانفاق على قطاع الرعاية الصحية تحديدًا، أو على صعيد حماية راس المال البشري خاصة الفئات الأشد فقرًا، وتعزيز مستويات الدخول وتوفير الأمن الغذائي وتسهيل النفاذ للخدمات الضرورية، بالإضافة الى دعم القطاعات المالية والإنتاجية.وأضاف أنه، جاء العمل بموازنة «البرامج والأداء» كرؤية استباقية منحت الدولة قدرًا من المرونة سمح لها بمواجهة الأزمات، من خلال ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، ومن أهم التطبيقات الناجحة لموازنة «البرامج والأداء» في القطاع الصحي المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.ونوه أنه تم تطبيق فلسفة موازنة «البرامج والأداء» فى إدارة التعزيزات المالية وتوزيعها على المستشفيات الجامعية، حيث تم وضع عدد من المعايير الموضوعية التي تربط حجم المبالغ المقررة لكل مستشفى من هذه المخصصات بمستوى أدائها، مما أسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.وأكد أنه في إطار تطبيق الدولة المصرية لموازنات البرامج والأداء تم مراعاة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والعمل على إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة، لتسهيل الدمج الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وضمان استفادتهم من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة، ووفقًا لنتائج الدراسات العملية فان تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مصر يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، ومن ثم فقد تضمنت الموازنة العديد من برامج دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتم تحديد أهم البرامج الموجهة للنوع الاجتماعي وتكلفتها موزعة على أبواب الموازنة المختصة، والإعداد المستفيدة من هذه البرامج موزعة على المحافظات، ومن أهم البرامج التي يتم العمل بها حاليًا في اطار الموازنات المستجيبة للنوع خلال الفترة 20182022 برنامج الصحة الإنجابية المستهدف تنفيذه بتكلفة اجمالية تبلغ 30.8 مليون دولار، وبرنامج تمكين المرأة بتكلفة اجمالية 18.9 مليون دولار. هذا بالإضافة الى الاستفادة غير المباشرة من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات المتاحة لكافة المواطنين