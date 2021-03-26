نائب محافظ القاهرة يشهد احتفالا للأم المثالية بنادي مدينة نصر

واصلت محافظة القاهرة من إقامة الاحتفالات التكريمية للأمهات المثاليات بمناطقها الأربع، حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجعل عيد الأم عيدا ممتدا بالمحافظة.وأجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية زيارة لنادى مدينة نصر والمشاركة في حفل لتكريم الأمهات المثاليات بدعوة من إدارة التضامن الاجتماعي.وتضمنت الاحتفالية ندوة عن الأم ودورها في المجتمع، وتقديمها لأجيال تتمتع بحس وطني، وكيفية مواجهتها لأعباء الحياة وتقديم الإرشادات الخاصة للتغلب على المشقات.شارك إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بالحضور ميرفت مطر رئيس حى غرب مدينة نصر.