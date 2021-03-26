عضو جمعية أصدقاء ديليسيبس تزور متحف آثار الإسماعيلية القومي

استقبل متحف آثار الإسماعيلية، إحدى عضوات جمعية أصدقاء ديليسبس ؛ للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الآثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف.من جهتها، أشادت عضوة جمعية أصدقاء ديليسبس بتصميم متحف آثار الإسماعيلية، كأقدم متحف اقليمى فى مصر وعراقة المكان وكذلك بالقطع الأثرية الفريدة والمميزة المعروضة فى قاعة العرض.وتحرص إدارة متحف آثار الإسماعيلية القومي، على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.يشار إلي استقبال متحف آثار الاسماعيلية، زيارة لدارسين أمريكان فى علم الآثار المصرية، الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية.