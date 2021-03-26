ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

أظهرت إحصائيات أولية أن الإغلاق الأول المرتبط باحتواء جائحة كورونا في عام 2020 لم يؤد إلى طفرة في المواليد في ألمانيا.فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن، اليوم الجمعة، أن قيود الاختلاط لم يكن لها تأثير "ملحوظ" على عدد المواليد.تجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الأول بدأ من منتصف مارس حتى أوائل مايو 2020.وحسب البيانات، وُلد الأطفال الذين تم الحمل فيهم خلال هذه الفترة بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021، ووفقا للتقييم الأولي لسجلات المواليد، وُلد حوالي 182000 طفل خلال هذه الفترة.