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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يواجه أول هبوط أسبوعي في 3 أسابيع

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:30 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد
العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد- 19 في أنحاء أوروبا صعود الدولار، بيد أن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1726.30 دولار للأوقية.

وقال برايان لان، العضو المنتدى لدى جولد سيلفر سنترال: "قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب، وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلا.. هذا من المفترض أن يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية".

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام، والذي بلغته الأسبوع الماضي، وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين، والبالغ 24.39 دولار للأوقية الذي سجلته أمس الخميس.

وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2639.18 دولار، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1155.27 دولار.

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