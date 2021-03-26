9838 إصابة جديدة و54 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 9 آلاف و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات في البلاد 702 ألف و856 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)، اليوم الجمعة أن 663 شخصًا تماثل للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 580 ألفًا و689 متعافيًا.وتم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 13 ألفًا و149 وفاة، بحسب الوزارة.