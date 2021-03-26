لخلافات عائلية.. ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بسوهاج

تمكنت ضباط المباحث بسوهاج، من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل، بسبب خلافات عائلية بين المتهمين ووالد الطفل.وبدأت أحداث الواقعة، بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد علام مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد تحرير بلاغا من أحد المواطنين، باختطاف طفله، أثناء لهوه أمام المنزل، متهما ابن عمه "ص.ع."، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، مشيرا إلى استقباله اتصالا تليفونيا من المختطف، وأقر أن الطفل برفقته.وبتشكيل فريق بحث من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها، كشفت جهود البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ص.ع." (34 عاما) عامل، "ز.ع." (42 عاما) عامل.وتمكنت قوات الأمن من تضييق الخناق على المختطفين، وإجبارهما على التخلى عن الطفل، حيث عثر عليه على أحد الطرق.وبإعداد عدة أكمنة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات عائلية بين المتهم الأول ووالد الطفل، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.