باريس تتهم الكرملين باستخدام لقاح «سبوتنيك» كأداة دعاية

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة روسيا باستخدام لقاحها سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا كأداة "دعاية".وقال لودريان متحدثا لإذاعة "فرانس إنفو" إنه "بحسب طريقة التعامل مع المسألة، فهو وسيلة دعاية ودبلوماسية عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة صحية".