باريس تتهم الكرملين باستخدام لقاح «سبوتنيك» كأداة دعاية
الجمعة 26/مارس/2021 - 10:55 ص
وكالاتطباعة
اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة روسيا باستخدام لقاحها سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا كأداة "دعاية".
وقال لودريان متحدثا لإذاعة "فرانس إنفو" إنه "بحسب طريقة التعامل مع المسألة، فهو وسيلة دعاية ودبلوماسية عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة صحية".
وقال لودريان متحدثا لإذاعة "فرانس إنفو" إنه "بحسب طريقة التعامل مع المسألة، فهو وسيلة دعاية ودبلوماسية عدائية أكثر منه وسيلة تضامن ومساعدة صحية".