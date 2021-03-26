«قوى عاملة المنيا»: التفتيش على 423 منشأة خلال فبراير

قال وليد الإمام مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضى بالتفتيش على 423 منشأة، فضلا عن القيام بـ8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 171 محضرًا سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و6 ندوات توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلًا عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1090 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2800 عاملًا، وأسفر التفتيش عن تحرير 96 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 83 شكوى عمالية، تم تسوية 8 منها، وإحالة 31 للمحكمة العمالية، و44 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 201 منشأة.