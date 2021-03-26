إعطاء 6.84 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 6.84 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 211 ألفا و593 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 10 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في إسبانيا قبل نحو 12 أسبوعا.