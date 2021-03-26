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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شهيد الشهامة.. قصة نجار مسلح أنقذ غريقا ومات في الفيوم (فيديو)

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:49 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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مات أثناء إغاثة ملهوف، دافعًا حياته ثمنًا للشهامة، التي يمتاز بها المصريون، إنه سيد شعبان محمود، يبلغ من العمر 30 عاما، ويعمل نجار مسلح، من عزبة محمود السيد تابعة لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم.

وبمجرد وقوع الحادث، الذي كان بالقرب من عزبة محمود السيد تابعة لقرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، وبالقرب من بحر يوسف يبعد2كم عن العزبة، تصادف وجوده انقلاب سيارة ملاكي في البحر، فلم يترد لحظة وقفز في المياه، لمحاولة إنقاذ الغريق، فقام بإنقاذ قائد السيارة.

وحال قيامه بإنقاذ الغريق، صاحب وسائق الملاكي، لم يستطع، ولقى هو الآخر مصرعه غرقًا، في بحر يوسف، وقامت قوات الإنقاذ النهري، وسط حالة من الأحزان.

"الدستور" التقت بأسرة الشهيد في منزلة للتعرف على قصة شهيد الشهامة، حيث قام المئات صباح اليوم الجمعة، بتشييع جنازة شهيد الشهامة بمسقط رأسه.

وقال يوسف شعبان، شقيق الشهيد،: "أخويا كان راجع من أكتوبر، ومعاه عمال في شغله، عائدين في إجازة الأسبوع، وكان بيوصل معاهم صديق له مريض فصمم أن يوصله لمنزله، ويشاء القدر وهو ماشي يلاقي عربية غرقانه في البحر فأصر على قائد السيارة أن ينزله، وقام بخلع ملابسه، ونزل في البحر وأنقذ قائد الملاكي الغريق، ومات هو".

وأضاف، "أحنا 7 أشقاء، الشهيد كان الترتيب الرابع بيننا، وكان حنين وكريم علينا وديمًا بيدلع والدتنا، هو اتجوز من حوالي 5 سنوات، ولديه ولد اسمة لؤي عمره 4 سنوات، وبنت اسمها جودي عمرها سنة ونصف، بينزل يشتغل على دراعه على باب الله نجار مسلح".

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