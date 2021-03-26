القوى العاملة: تعيين 652 شابًا بالمنيا خلال فبراير

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 652 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2253 شابًا، فضلًا عن استخراج 567 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وقامت المديرية في مجال التدريب المهني، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما تم تنفيذ 4 دورات أخرى بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة لـ40 متدربًا.