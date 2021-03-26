تحرير 30 مخالفة تموينية في حملة على المخابز بديرمواس بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدرة التموين حملة تموينية ورقابية على المخابز البلدية بقرية نزلة البدرمان، قامت خلالها بضبط وتحرير 30 محضرًا مخالفًا.قال الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم مراد، مدير إدارة تموين ديرمواس، إن الحملة الرقابية على المخابز جاءت بمشاركة هاني محمود، رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان، وفوزي عقل، مدير تموين نزلة البدرمان، أسفرت عن تحرير ٣٠ محضرًا للمخابز المخالفة. تنوعت ما بين نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات وعدم النظافة وعدم الإعلان وعدم إعطاء بون.ومن جانبها أكدت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتشديده على أهمية تسيير الحملات التموينية علي المخابر لإنتاج رغيف خبز عالي الجودة والحفاظ علي الدعم.