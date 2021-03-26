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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القاهرة تشارك في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة غدا

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:43 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستشارك غدًا السبت الموافق ٢٧ مارس فى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة ٥٠% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً،

وذلك بديوان عام المحافظة وميدان عابدين وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات، مع تكليف الإنارة المركزية بتخفيض الإضاءة فى الشوارع الرئيسية وعملها بطاقة ٥٠ % خلال الفترة المحددة.

وأكد محافظ القاهرة أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة فى هذا الحدث، كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى جانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

ويذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام ٢٠٠٧ وشارك بها أكثر من ٢ مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار " ساعة للأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا ودعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية.

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