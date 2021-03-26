«قناة السويس» تثمن العروض الدولية للمساعدة فى تعويم السفينة الجانحة

قالت هيئة قناة السويس إنها تُثمن ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بقناة السويس، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة التي تؤكد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلديّن.كذلك، أعربت الهيئة، في بيان، عن صادق الامتنان أيضًا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن؛ مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.