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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السعودية تضع 9 ضوابط لحج العام الحالي

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:37 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالمكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المملكة العربية السعودية وضعت 9 ضوابط لحج هذا العام منها: ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج علي جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذي الحجة.

وألزمت الضوابط الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج علي جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

كما ألزمت الضوابط ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات، وإظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلي المملكة، وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

وتضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلي 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 إلي 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأكدت الضوابط ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلي مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.

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