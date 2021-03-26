رئيس «نظافة القاهرة» يكلف بتغيير دهانات الأسوار بمسار المومياوات الملكية

تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم الجمعة، خط سير المومياوات الملكية وأثنى على المجهود المبذول من جميع المركزيات خلال جولته.كما تفقد رئيس الهيئة أعمال الدهانات بأسوار أمام نادي الأبطال بمنطقة الخيالة بمصر القديمة وطلب من الورش الإنتاجية تغيير الألوان الخاصة بالأسوار وأثنى على المجهود المبذول منهم وسرعة أداء المهام المكلفين بها.كان محافظ القاهرة شدد على مراجعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة أي تشوهات أو كتابات موجودة على الأسوار وإعادة طلائها بلون موحد بما يتناسق مع روح ميدان التحرير ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة والعناية بنظافة أسطح وواجهات العقارات ورفع كفاءة الإنارة ودهان أسوار الكبارى وإزالة الملصقات والكتابات المشوهه لها، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الاشغالات الخاصة ببائعي الفواخير وإخلاء الأرصفة تمامًا منها ورفع كفاءة النظافة فى المنطقة.يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.