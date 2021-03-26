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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9167 إصابة جديدة بكورونا و405 وفيات في روسيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:36 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت السلطات الصحية الروسية 9167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و501 ألف و859 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس التاجي اليوم الجمعة أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في جميع المناطق الروسية المكونة للاتحاد الروسي والبالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1176 حالة إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية، أي ما يمثل 12.8 % من المصابين الجدد.

وأضاف البيان أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 1813 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 782 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 559 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى تسجيل 405 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالفيروس التاجي، من بينهم 55 وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 97 ألفا و17 شخصا.

وأوضح أن 10 آلاف و880 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و120 ألفا و161 شخصا.

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